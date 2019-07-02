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محدث.. هبوط أسعار النفط مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

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محدث.. هبوط أسعار النفط مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي محدث.. هبوط أسعار النفط مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

مباشر: تحولت النفط للتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي بعد بيانات النشاط الصناعي السلبية رغم اتفاق خفض الإنتاج.

وأظهرت بيانات مؤشر "جي.بي.مورجان جلوبال مانيفاكتورنج" أن النشاط الصناعي العالمي هبط لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف خلال يونيو/حزيران الماضي مُسجلاً 49.4 نقطة.

كما انخفض النشاط الصناعي الأمريكي في الشهر الماضي لأدنى مستوى في 3 سنوات، وفي ألمانيا انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 45 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 64.94 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2 بالمائة عند 58.96 دولار للبرميل.

ووافقت منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر، حيث تمكن أعضاء المنظمة من التغلب على الخلافات في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت اليوم موافقتها على دعم قرار منظمة أوبك وتمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

وكانت منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا بدأت في يناير/كانون الثاني خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك لمدة 6 أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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