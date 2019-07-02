السيارات الكهربية تستحوذ على 45% من مبيعات المركبات بالنرويج

مباشر: شكلت مبيعات السيارات الكهربية في النرويج 45 بالمائة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة في النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس المعلومات النرويجي لمعلومات المرور، اليوم الثلاثاء، أن حصة المركبات الكهربية في مبيعات السيارات خلال العام الجاري وصلت إلى 45 بالمائة، وهو مستوى أعلى من المسجل في نفس الفترة من العام الماضي عند 31 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن موديل 3 التابع لشركة "تسلا" شكل 13.5 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في أول 6 أشهر في العام.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بوقود البنزين بنحو 28.8 بالمائة على أساس سنوي.

وكان إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" صرح في الشهر الماضي بأن شركته ستحقق أرقاماً قياسية في نتائج أعمال الربع الثاني.

وأكد موسك أن 90 بالمائة من الطلب على "موديل 3" يأتي من أشخاص خارج قائمة الحجز بالشركة.