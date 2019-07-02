"سافكو" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015.. بعد ارتفاعه الرابع

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، ارتفاعا ملحوظا خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته منذ 2015.

وارتفع السهم نحو 1.82 بالمائة، بحلول الساعة 2:30 بتوقيت السعودية، صعد بها إلى مستوى 89.30 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 26 أكتوبر / تشرين الأول 2015.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 239.2 ألف سهم بلغت قيمتها 21.2 مليون ريال من خلال 706 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي متراجعا 0.31 بالمائة في هذه الأثناء، بخسائر بلغت 27.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,825.57 نقطة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2019م، بواقع 1.5 ريال للسهم، للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 16 يوليو / تموز الجاري.

وارتفعت أرباح الشركة 41.43 بالمائة في الربع الأول من 219، إلى 335.47 مليون ريال، مقابل 237.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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