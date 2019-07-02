"حساب المواطن" يتعامل مع 882 ألف طلب بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أنجز برنامج حساب المواطن التابع للحكومة السعودية، أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر بيان للبرنامج نشر يوم الثلاثاء، إن تلك الطلبات جاءت على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، إضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019 م.

وأضاف أن عدد المستندات المتحقق منها التي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغت أكثر من 64 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها.

واستقبل البرنامج أكثر من 8 آلاف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين من سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98 بالماية.

وأشار القحطاني إلى أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلين في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن.

وأوضح أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي في حالة كان المستفيد مستوفي معايير الاستحقاق.

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