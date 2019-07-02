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متحدث عسكري: 20 ضربة جوية تستهدف 3 مطارات في السعودية وقاعدة عسكرية

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متحدث عسكري: 20 ضربة جوية تستهدف 3 مطارات في السعودية وقاعدة عسكرية متحدث عسكري: 20 ضربة جوية تستهدف 3 مطارات في السعودية وقاعدة عسكرية

متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله: لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون

متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله: شعبنا قدم قوافل من الشهداء خلال معارك التحرر التاريخية

متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله: أنتم تقاتلون شعباً حراً لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حريته

متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله: نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي

متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله: قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة

يتبع…

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