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إيران تكشف سبب وجودها العسكري في سوريا

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إيران تكشف سبب وجودها العسكري في سوريا إيران تكشف سبب وجودها العسكري في سوريا

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن خاجي قوله، اليوم الثلاثاء: "أجريت مباحثات بناءة مع الرئيس الأسد، ومع وزير الخارجية وليد المعلم، وناقشنا أهمية تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وأضاف: "نتواجد في سوريا بشكل رسمي بناء على طلب من السورية لمساعدتها في مكافحة الإرهاب".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية السورية، عبر موقعها الرسمي، أن "وزير الخارجية السوري وليد المعلم بحث مع علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بشأن الاجتماعات واللقاءات الدولية القادمة حول العملية السياسية في سوريا"​​​.

وأكد الجانبان، بحسب الخارجية السورية، على الاستمرار في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الاستمرار في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التداول في أوضاع المنطقة والتطورات في المواقف الإقليمية والدولية بعد التصعيد الأمريكي الأخير في الخليج ضد إيران، والإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وسوريا من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية".

وتابعت الخارجية السورية: "كان هناك تطابق تام في وجهات النظر والمواقف تجاه كل المواضيع التي تم التطرق إليها".

بدوره، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "نرد على الاعتداءات الإسرائيلية في كل مكان، من خلال انتصارنا في الميدان على أدواتها، وعلى العدو الإسرائيلي ألا يطمئن فقد نغير طريقتنا بالرد مستقبلا".

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