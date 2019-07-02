سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير

وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء: "التقى حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم أمس السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية".

وأكد السفير المصري خلال لقائه بأيوب "وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق".

وشدد عيسى على أن مصر لن تألو جهدا لتحقيق الاستقرار في السودان، والتي "لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد".

وبحث اللقاء "التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليا بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية".

ونقل البيان عن أيوب تأكيده "تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق وأهداف ثورته العظيمة".