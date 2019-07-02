أخبار عاجلة

8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد -
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد -
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية -
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه -
إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861 -
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب -
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء -
ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم -
خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش -
ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير

Google+ Print
سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير

وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء: "التقى حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم أمس السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية".

وأكد السفير المصري خلال لقائه بأيوب "وقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق".

وشدد عيسى على أن مصر لن تألو جهدا لتحقيق الاستقرار في السودان، والتي "لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد".

وبحث اللقاء "التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليا بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية".

ونقل البيان عن أيوب تأكيده "تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق وأهداف ثورته العظيمة".

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية