مبيعات التجزئة في ألمانيا تتراجع بعكس التوقعات خلال مايو

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا على عكس التوقعات خلال شهر مايو/آيار الماضي، في إشارة إلى تراجع إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو/آيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة بألمانيا صعدت بنسبة 4 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لمبيعات التجزئة الألمانية خلال أول 5 أشهر من العام، فشهدت زيادة 2.8 بالمائة مقابل الفترة المماثلة من عام 2018.

ويشهد اقتصاد ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في الفترة الماضية، مع توقعات المركزي الألماني "بوندسبنك" انكماش ضئيل بالربع الثاني من العام وسط رياح معاكسة من النزاعات التجارية وعدم اليقين حيال البريكست.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1298 دولار.