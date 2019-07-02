أخبار عاجلة

8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد -
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد -
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية -
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه -
إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861 -
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب -
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء -
ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم -
خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش -
ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات التجزئة في ألمانيا تتراجع بعكس التوقعات خلال مايو

Google+ Print
مبيعات التجزئة في ألمانيا تتراجع بعكس التوقعات خلال مايو مبيعات التجزئة في ألمانيا تتراجع بعكس التوقعات خلال مايو

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا على عكس التوقعات خلال شهر مايو/آيار الماضي، في إشارة إلى تراجع إنفاق المستهلكين في أكبر أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو/آيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة بألمانيا صعدت بنسبة 4 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لمبيعات التجزئة الألمانية خلال أول 5 أشهر من العام، فشهدت زيادة 2.8 بالمائة مقابل الفترة المماثلة من عام 2018.

ويشهد اقتصاد ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في الفترة الماضية، مع توقعات المركزي الألماني "بوندسبنك" انكماش ضئيل بالربع الثاني من العام وسط رياح معاكسة من النزاعات التجارية وعدم اليقين حيال البريكست.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1298 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم