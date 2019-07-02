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روسيا توافق على دعم أوبك وتمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط

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روسيا توافق على دعم أوبك وتمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط روسيا توافق على دعم أوبك وتمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط

مباشر: وافقت على دعم قرار منظمة أوبك وتمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" مستشهدة بالصحيفة الروسية اليومية "كوميرسانت"، اليوم الثلاثاء، إن موسكو قررت دعم جهود لتمديد الاتفاقية من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط.

ووافقت روسيا على الحد من الإمدادات النفطية حتى ربيع عام 2020، وفقاً للوكالة.

وكانت منظمة أوبك وافقت بالأمس على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر بداية من يوليو/تموز الجاري وحتى نهاية مارس/آذار 2020.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أمس الإثنين في فيينا.

ومن المقرر أن تقر الدول غير الأعضاء في أوبك خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في فيينا موقفها الرسمي بشأن الاتفاقية.

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية على لسان وزير الطاقة في البلاد "إلكسندر نوفاك" في خبر عاجل توصل حلفاء أوبك من منتجي الخام إلى قرار بشأن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر قادمة.

وتتبع أوبك وأعضاء من خارجها اتفاقية لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر منذ بداية يناير/كانون الثاني 2019.

مباشر (اقتصاد)

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