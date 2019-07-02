إيطاليا تعتزم خفض مستهدف عجز الموازنة لتجنب العقوبات الأوروبية

مباشر: تتجه الحكومة الإيطالية لخفض مستهدف العجز لموازنة العام المالي 2019، لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ودعى رئيس الوزراء الإيطالي "كوسبي كونتي" بالأمس لاجتماع لمجلس الوزراء لمراجعة المالية العامة للبلاد، قبل أن يصدر بياناً يتوقع خفض العجز المالي في العام الحالي بفضل ارتفاع الإيرادات وهبوط الإنفاق.

ولم يوضح البيان تفاصيل العجز المالي المتوقع بعد الخفض، لكن وكالة رويترز ذكرت على لسان مصدر حكومي إيطالي أن العجز سيتم خفضه إلى 2.04 بالمئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.4 بالمائة متوقعة في أبريل/نيسان الماضي.

وتواجه الحكومة الإيطالية خطر عقوبات من الاتحاد الأوروبي نتيجة إجراءات متعلقة بتجاوز الديون الحد المسموح به، ولكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعتزم استخدام حد أدنى للعجز للعام الجاري كبادرة حسن نية منها للمفوضية الأوروبية.

ويبلغ معدل الدين العام في إيطاليا 132 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر معدل للديون في منطقة اليورو بعد اليونان.