العراق ينفي انطلاق طائرات مسيرة من أراضيه لضرب أهداف سعودية

مباشر: قال قائد الدفاع الجوي العراقي إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن طائرات مسيرة انطلقت من العراق لضرب اهداف سعودية.

وأضاف الفريق الركن جبار عبيد كاظم الدراجي، في تصريح نقلته وكالة الأبناء العراقية (واع)، أن الطائرات يسمح لها في الأجواء العراقية عبر موافقات ومتابعة وترصد بدقة عالية.

وتابع: "جميع الأجواء العراقية تغطى من قبل الرصد الجوي عبر رموز تعطى لأي طائرة في الجو".

وأضاف قائلا: "أي طائرة لا يسمح لها بالطيران إلا بموافقة من الدفاع الجوي".

وأشار الدراجي إلى أن الدفاع الجوي السعودي يمتلك تقنيات يستطيع معها إسقاط أي طائرة مسيرة بسهولة، ومعرفة مصدرها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تفاصيل الهجوم الإرهابي، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز، بمطار أبها الدولي، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص من المدنيين.

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