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رئيس البرلمان الجزائري يتقدم باستقالته

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رئيس البرلمان الجزائري يتقدم باستقالته رئيس البرلمان الجزائري يتقدم باستقالته

مباشر: تقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب باستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.

ويشار إلى أن  فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر قال إن 4 كتل برلمانية في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".

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