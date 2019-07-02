أكثر من نصف مليون سائح دخلوا البترا في النصف الأول من العام الحالي

جى بي سي نيوز :- تجاوز عدد السياح الذين دخلوا مدينة البترا الأثرية نصف مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

ووصف بيان صادر عن السلطة، يوم الإثنين عدد السياح بأنه رقم قياسي جديد في تاريخ سجلات البترا السياحية.

وكان عدد زوار مدینة البترا الأثریة من الأجانب قد ارتفع خلال شھر حزيران الماضي بنسبة زیادة بلغت 71% مقارنة مع الشھر ذاته من العام الماضي، وبلغ عدد السياح الذين زوار البترا حتى النصف الأول من العام الحالي 2019 حوالي 533032 الف زائر بلغ فيها عدد الزوار الاجانب47813 الف زائر وهو رقم قياسي جديد سجلته إحصائيات سلطة إقليم البترا ليتجاوز عام 2010 في نصفه الأول الذي بلغ عدد الزوار خلاله472783 ألف زائر بلغ عدد الاجانب منهم421207.

وبينت الإحصائية ان عدد زوار البترا للشھر الماضي بلغ 68025 ائر من مختلف جنسیات العالم و بلغ عدد الزوار الأجانب 53954 ائرا أجنبیا، بینما بلغ عدد الزوار الأردنیین والعرب 13821 عربیا وأردنیا.

وبلغ عدد الزائرين برحلات طلابية (250) زائرا، لیشكل شھر حزيران نسبة أعلى في أعداد السياح مقارنه مع الفترة ذاتها من العام الماضي وأقوى شهر حزيران سياحياً في تاريخ سجلات البترا.

رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال إن الارتفاع الملحوظ على عدد السياح في أشهر الصيف مؤشر على الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة للحد من الموسمية من ناحية والمكانة التي كسبتها البترا كوجهة فريدة في سوق السياحة عالميا

ونوه الى ان هذا الارتفاع له أثر كبير على الحركة التجارية في لواء البترا بالتزامن مع نية السلطة لافتتاح العديد من المشاريع الجديدة التي ستؤدي الى اطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي متوقعا ان يتجاوز عدد زوار البترا مع نهاية العام الحالي المليون زائر

ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق الخطة الإدارية والأمنية في المحمية الاثرية مما سينعكس ايجابا على تجربة السائح ويساهم في حماية الموقع.