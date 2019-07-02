أخبار عاجلة

8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد -
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد -
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية -
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه -
إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861 -
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب -
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء -
ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم -
خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش -
ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

Google+ Print
أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

مباشر: ارتفعت  المنازل في المملكة المتحدة بأبطأً وتيرة في 4 أشهر خلال يونيو/حريزان الماضي، وسط ترقب تطورات الاقتصاد.

وكشفت البيانات الصادرة عن "ناشيون وايد"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير/شباط الماضي ومقابل 0.6 بالمائة ارتفاع مسجل في مايو/آيار السابق له.

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة في يونيو/حريزان بعد تراجع بنحو 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل بثاني أكبر أوروبي سوف تنمو بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة، فبلغ 216.515 ألف جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 214.946 ألف جنيه إسترليني المسجلة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن ثقة المتعاملين في سوق الإسكان بالمملكة المتحدة ظلت خافتة خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى أن نشاط السوق مثل عدد الرهون العقارية المقبولة لشراء منزل لا تزال مستقرة على نطاق واسع.

ومن المرجح أن تستمر اتجاهات سوق الإسكان في عكس التطورات داخل الاقتصاد الأوسع، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.2618 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم