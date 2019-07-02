أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأبطأً وتيرة في 4 أشهر خلال يونيو/حريزان الماضي، وسط ترقب تطورات الاقتصاد.

وكشفت البيانات الصادرة عن "ناشيون وايد"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير/شباط الماضي ومقابل 0.6 بالمائة ارتفاع مسجل في مايو/آيار السابق له.

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة في يونيو/حريزان بعد تراجع بنحو 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل بثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف تنمو بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة، فبلغ 216.515 ألف جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 214.946 ألف جنيه إسترليني المسجلة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن ثقة المتعاملين في سوق الإسكان بالمملكة المتحدة ظلت خافتة خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى أن نشاط السوق مثل عدد الرهون العقارية المقبولة لشراء منزل لا تزال مستقرة على نطاق واسع.

ومن المرجح أن تستمر اتجاهات سوق الإسكان في عكس التطورات داخل الاقتصاد الأوسع، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.2618 دولار.