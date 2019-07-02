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8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:23 مساءً
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:23 مساءً
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:22 مساءً
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:20 مساءً
إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:16 مساءً
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب
-
الأربعاء 03 يوليو 2019 06:16 مساءً
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:16 مساءً
ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم
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الأربعاء 03 يوليو 2019 06:15 مساءً
خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش
-
الأربعاء 03 يوليو 2019 06:15 مساءً
ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين
-
الأربعاء 03 يوليو 2019 06:14 مساءً
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الأخبار - المغرب يهزم جنوب إفريقيا بهدف نظيف ويتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
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الثلاثاء 02 يوليو 2019 01:33 مساءً
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