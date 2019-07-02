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العملات المشفرة تواصل الخسائر.. والبيتكوين تتهاوى 8%

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العملات المشفرة تواصل الخسائر.. والبيتكوين تتهاوى 8% العملات المشفرة تواصل الخسائر.. والبيتكوين تتهاوى 8%

من: سالي إسماعيل

مباشر: تواصل الأصول المشفرة الخسائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة عملة البيتكوين والتي تهاوت بنحو 8 بالمائة لتكون قرب مستوى 10 آلاف دولار.

وتعرض سوق الأصول الرقمية إلى موجة من التقلبات الحادة في الأيام الأخيرة بين المكاسب القوية تارة والخسائر الحادة تارة أخرى.

لكن سيطر اللون الأحمر على أداء السوق مع هبوط ملحوظ بين صفوف أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 7.8 بالمائة لتهبط إلى 10167.8 دولار.

وبعد أن سجلت البيتكوين مكاسب تصل إلى 200 بالمائة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، فقدت حوالي 11 بالمائة من قيمتها في أقل من 48 ساعة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى 180.91 مليار دولار لكن لا تزال حصتها تعادل 60 بالمائة من السوق الرقمي بأكمله.

وبالنسبة لعملة الإيثريوم والتي تحل في المرتبة الثانية بالقائمة، هبطت بنسبة تزيد عن 5.2 بالمائة مسجلة 280.2 دولار بقيمة سوقية بلغت 29.91 مليار دولار.

كما شهدت عملة الريبل والتي تشغل الترتيب الثالث خسائر بأكثر من 3.3 بالمائة لتتراجع إلى 0.3946 دولار بقيمة سوقية 16.79 مليار دولار.

ولا تزال عملة الليتكوين تشغل المرتبة الرابعة بانخفاض 5.5 بالمائة لتنخفض إلى 116.2 دولار لكن قيمتها السوقية بلغت 7.26 مليار دولار ما جعلها تتجاوز البيتكوين كاش.

وحلت عملة البيتكوين كاش في المرتبة الأخيرة بقائمة الخمسة الكبار بقيمة سوقية قدرها 7.12 مليار دولار، بعد أن تراجعت بنسبة 2.9 بالمائة مسجلة 398.24 دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية بلغت 298.97 مليار دولار مقابل 318.98 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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