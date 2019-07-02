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انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال مايو

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انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال مايو انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال مايو

مباشر: انخفضت المنتجين في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي بعكس التوقعات، وسط استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو انخفض بنحو 0.1 بالمائة في مايو/آيار الماضي، مقابل تراجع بنسبة 0.3 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين داخل منطقة اليورو سيزيد بنسبة 0.1 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن أسعار الطاقة في منطقة اليورو انخفضت بنحو 0.6 بالمائة، في مقابل تراجع بنسبة 1.6 بالمائة في الشهر السابق له.

كما هبطت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.6 بالمائة في مايو/آيار الماضي، بعد تسجيل نمو بنحو 0.2 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 0.1 بالمائة، وهي نفس مستويات أبريل/نيسان السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 1.6 بالمائة في مايو/أيار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومقابل 2.6 بالمائة في أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1300 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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