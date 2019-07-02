العمل السعودية تُقر آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات

الرياض- مباشر: أقرت وزارة العمل السعودية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب قرار وزاري سابق، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.

وتتضمن التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.

أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل وذلك ابتداء من تاريخ 15 يوليو 2019م.

وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العقد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام، يتوجب على مكتب الاستقدام إبلاغ صاحب العمل قبل أربعة وعشرون ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة من خلال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك تسليمها لصاحب العمل خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة من وصولها.

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