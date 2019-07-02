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الاردني الجبالي موقوف لدى الامن اللبناني

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الاردني الجبالي موقوف لدى الامن اللبناني الاردني الجبالي موقوف لدى الامن اللبناني

جي بي سي نيوز:-  اكد مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة اليوم الاثنين، أن الأردني محمد الجبالي الذي اختفى خلال تواجده في لبنان، "موقوف لدى قوى الأمن الداخلي اللبناني بقضية غير سياسية".
وأشار القضاة الى انه بعد اتصالات مكثفة مع كافة السلطات المعنية حول قضية اختفاء الجبالي والذي فقد الاتصال به خلال تواجده في لبنان لحضور مباراة نادي الوحدات الاردني تبين أنه "موقوف من قبل الامن اللبناني"، مؤكدا ان السفارة الأردنية في بيروت "تتابع حيثيات الموضوع وتجري اتصالاتها للإفراج عنه".

 

جي بي سي نيوز

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