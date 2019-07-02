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المركزي الأسترالي يخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق

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المركزي الأسترالي يخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق المركزي الأسترالي يخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: قرر البنك المركزي في أستراليا خفض معدل الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وعند أدنى مستوى على الإطلاق، بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وجاء قرار المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 بالمائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وتعد تلك هي المرة الأولى في 7 سنوات التي يخفض بها المركزي الأسترالي معدل الفائدة في اجتماعين متتاليين.

وكان شهر يونيو/حزيران الماضي هو المرة الأولى في 3 سنوات التي يخفض فيه المركزي الأسترالي معدل الفائدة.

وذكر بيان المركزي أن تيسير السياسة النقدية سيدعم نمو التشغيل وسيوفر ثقة أكبر بأن التضخم متسقاً مع المستهدف على المدى المتوسط.

وأكد المركزي الأسترالي على أنه سيراقب سوق العمل عن كثب وسيعدل سياسته "إذا ظهرت الحاجة" لدعم النمو.

وأوضح البيان أنه بالرغم من أن التوقعات للاقتصاد العالمي لاتزال معقولة إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن النزاعات التكنولوجية والتجارية تؤثر على الاستثمار، وتعني أن المخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي تميل نحو الجانب الهبوطي.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 0.6989 دولار أمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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