تباين أداء بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء وسط تراجع 175 سهماً

الرياض- مباشر: شهدت أسواق الأسهم الخليجية خلال منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، تبايناً واضحاً في الساعات الأولى من الجلسة، ليرتفع أداء سوقين فقط فيما تراجع أداء 5 أسواق أخرى.

وانخفض أداء 175 سهماً في التعاملات المبكرة، منها 70 سهماً بسوق الأسهم السعودي "تداول"، و22 سهما ببورصة قطر، و 50 سهما بسوق الكويت، و22 سهما بالأسواق الإماراتية، و9 في سوق مسقط و سهمين ببورصة البحرين.

بينما ارتفع أداء 214 سهماً منهم 97 سهما بسوق الأسهم السعودي، و52 ببورصة الكويت، و 25 سهما بالأسواق الإماراتية، و24 سهما ببورصة قطر، و10 أسهم ببورصة البحرين و6 أسهم بسوق مسقط.

وفي تمام الساعة الـ1 بتوقيت جرينتش، تصدر التراجعات سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.43 بالمائة إلى مستوى 3859.49 نقطة ليفقد نحو 16.55 نقطة بعد التداول على 5.184 مليون سهم وبقيمة 907.014 ألف ريال عماني.

وارتفع أداء 6 أسهم تصدرهم الشرقية للاستثمار، فيما تراجع أداء 9 أسهم آخرين بصدارة النهضة للخدمات، وتصدر سهم بنك مسقط التداولات بنحو 420.750 ألف ريال.

وحققت بورصة قطر تراجعاً بنحو 0.29 بالمائة الى مستوى 10528.18 نقطة بخسارة 34 نقطة، بعد التداول على 28.028 مليون سهم وبقيمة 98.762 مليون ريال قطري، وكان سهو أوريدو الأنشط في السيولة بنحو 13.340 مليون ريال.

وحل في المركز الثالث بين تراجعات الأسواق الخليجية سوق دبي المنخفض بنحو 0.16 بالمائة الى مستوى 2669.52 نقطة ليفقد نحو 4.16 نقطة بعد التداول على 119.110 مليون سهم وبقيمة 132.670 مليون درهم، وكان سهم سلامة الأنشط من حيث السيولة بنحو 32.57 مليون درهم.

ونزل سوق أبوظبي بنحو 0.12 بالمائة الى مستوى 4973.10 نقطة من خلال التداول على 27.22 مليون سهم وبقيمة 69.39 مليون درهم، وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات من حيث القيمة بنحو 20.21 مليون درهم.

وسجل سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاً هامشياً بنحو 0.01 بالمائة الى مستوى 8851.35 نقطة ليفقد نحو 0.07 نقطة بعد التداول على 61.136 مليون سهم وبقيمة 1.284 مليار ريال، وتصدر التداولات سهم "دار الأركان" بنحو 175 مليون ريال سعودي.

وشهدت بورصة الكويت أعلى ارتفاعاً بنحو 0.97 بالمائة إلى مستوى 6453.41 نقطة بعد التداول على 154.793 مليون سهم وبقيمة 43.070 مليون دينار، بعدما تصدر سهم " بيتك" التداولات بنحو 7.873 مليون دينار كويتي.

وسجلت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 0.91 بالمائة الى مستوى 1489.10 نقطة بعد التداول على 7.024 مليون سهم وبقيمة 1.990 مليون دينار بحريني، بعد صدارة الأهلي المتحد بنحو 3.941 مليون دينار بحريني.

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