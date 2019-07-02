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ترامب: المحادثات التجارية الجديدة مع الصين بدأت بالفعل

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ترامب: المحادثات التجارية الجديدة مع الصين بدأت بالفعل ترامب: المحادثات التجارية الجديدة مع الصين بدأت بالفعل

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن جولة المباحثات التجارية الجديدة مع الصين بدأت بالفعل.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض أمس الاثنين إن الجانبين الأمريكي والصيني "يتحدثان كثيراً للغاية عبر الهاتف..المحادثات قد بدأت بالفعل"، بحسب وكالة "بلومبرج".

كما أكد ترامب على أن المحادثات التجارية مع الصين بدأت قبل اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليابان على هامش اجتماعات قمة الـ20.

واتفق الجانبان الأمريكي والصيني خلال لقائهما في اليابان يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية، ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي" ووقف عملية الزيادة في التعريفات الجمركية.

وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توقفت في مطلع مايو/آيار الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على سلع من الصين بقيمة 250 مليار دولار إلى 25 بالمائة.

كما أدرجت حكومة ترامب شركة "هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تمثل تهديد للأمن القومي الأمريكي كما حظرت الشركات الأمريكية من التعامل معها.

ومن جانبها ردت الصين على تلك القرارات بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الولايات المتحدة بـ60 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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