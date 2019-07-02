المدير التنفيذي لـ"تداول": تدشين سوق المشتقات المالية بالنصف الثاني من2019

الرياض- مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، إن النصف الثاني من عام 2019م سيشهد تطوراً جوهرياً تمثل في إعلان "تداول" تدشين سوق المشتقات المالية وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية.

وأضاف خالد الحصان في كلمته بالتقرير السنوي لـ"تداول"، إن اتفاقية خدمات ما بعد التداول مع بورصة ناسداك تساهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد البنية التقنية لتداول عبر استبدال النظام القديم للتسجيل والإيداع والمقاصة بنظام حديث للمقاصة المركزية يمكن تداول وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.

وأوضح أن مستويات السيولة المرتفعة تمثل أحد نقاط قوة "تداول".

وأكد الحصان على مواصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية ورفع الكفاءة وتحسين بنيتنا الأساسية من أجل جذب المزيد من عمليات الإدراج والمستثمرين، وخاصة المستثمرين الأجانب.

وتابع: "إننا نمضي على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا التي ستمكننا من مواصلة دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة والمساهمة في ازدهار شعبها".

وقال المدير التنفيذي إنه رغم ما تبذله "تداول" من جهودٍ دؤوبة لتطوير بنيتها التحتية والتقنية، لم يكن ممكناً أن تستفيد الشركة من تلك الإمكانات دون موارد بشرية مؤهلة.

وقال إن الموظفين السعوديين 91.3 بالمائة من العاملين في تداول، وهو ما يعكس التزامنا التام بالتوطين الذي يمثل أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م.

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