صور.. استقبال إمبراطور اليابان لولي العهد السعودي

الرياض- مباشر: استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو بقصر اكاساكا في طوكيو اليوم الثلاثاء، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورحب الإمبراطور ناروهيتو، بولي العهد في زيارته الحالية لليابان وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت على مدار يومين بمدينة أوساكا اليابانية واختتمت أعمالها مساء يوم السبت.

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