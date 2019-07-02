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عودة قرابة 1.4 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

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موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1399 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 381 لاجئا (115 امرأة و195 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1018 شخصا (305 نساء و519 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

© Sputnik . Firas al-Ahmad

 ووفقا للمركز، فقد تم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة ترميم 5 منازل ومدرسة ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية.

كذلك قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 الساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.42 طن إلى حي الصالحين بمدينة حلب. ومن جانبه قامت مؤسسة "أحمد قديروف" الخيرية بتوزيع طن واحد من الخبز على الأهالي في مدينة حلب.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.    

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