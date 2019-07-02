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شركة نفط الكويت تمنح هاليبرتون عقداً للخدمات البحريّة المتكاملة

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شركة نفط الكويت تمنح هاليبرتون عقداً للخدمات البحريّة المتكاملة شركة نفط الكويت تمنح هاليبرتون عقداً للخدمات البحريّة المتكاملة

 أعلنت اليوم شركة نفط الكويت ("كيه أو سي") وشركة "هاليبرتون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: HAL) عن توقيع عقد لخدمات الحفر البحري المتكاملة من أجل ستّة آبار استكشاف عالية الضغط ومرتفعة الحرارة عبر اثنتين من وحدات الحفر ذاتية الرفع في منطقة الخليج العربي. وستقوم شركة "هاليبرتون"، من خلال أعمال إدارة المشاريع التابعة لها، بتأمين وإدارة الحفر، والسوائل، والآبار، والثقب، وفحص البئر، واستخراج العيّنات، والترسيخ، ومدّ الأنابيب المرنة، وجميع الخدمات اللوجستيّة البحريّة. بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم "هاليبرتون" أجهزة الحفر البحريّة وسفن الإمداد للمشروع.

وقال عماد محمود سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، في هذا السياق: "كجزءٍ من خطّة شركة نفط الكويت لزيادة قدرة الإنتاج عبر خوض مجال جديد في احتياطات الكويت البحريّة، يسرّ شركتنا أن تعلن أنّنا سنعمل على هذا المشروع الطموح إلى جانب واحدة من أقرب شركائنا في مجال الأعمال ’هاليبرتون‘ التي ستساعدنا من خلال أعوام كثيرة من الخبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج البحري".

وصرّح جو رايني، رئيس "هاليبرتون" في نصف الكرة الشرقيّ، قائلاً: "إنّنا ممتنّون للفرصة التي أتيحت لنا للتعاون مع شركة نفط الكويت وتطبيق خدماتنا المدمجة والتقنيّات المبتكرة من أجل تسريع التطوير البحريّ، بالإضافة إلى خفض تكاليف الحفر والإنجاز وزيادة القيمة المستردة".

يمتدّ هذا العقد على فترة ثلاثة أعوام مع خيار تمديد لفترة ستّة أشهر. سيبدأ العمل في أواسط عام 2020. وإنّ تاريخ البداية المتوقّع لجهاز الحفر الأوّل هو يوليو 2020، ولجهاز الحفر الثاني في يناير 2021.

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