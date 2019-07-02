انكماش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى بـ6 سنوات ونصف

مباشر: انكمش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف خلال يونيو/حزيران الماضي وسط تباطؤ التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "جي.بي.مورجان جلوبال مانيفاكتورنج" أمس الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي سجل 49.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي وهو أدنى مستوى في 6 سنوات ونصف، ومقابل 49.8 نقطة في مايو/آيار.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج انكمش لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 مُسجلاً 49.5 نقطة.

كما انكمش مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49 نقطة في الشهر الماضي، مقابل مستوى 49.5 نقطة في مايو/آيار السابق له.

وفيما سجل مؤشر أسعار المنتجات مستوى 50.9 نقطة في يونيو/حزيران، مقابل 51.1 نقطة في مايو/آيار السابق له.

وأوضحت البيانات أن شهر يونيو/حزيران أظهر انخفاض طفيف في معدلات التشغيل بالقطاع الصناعي العالمي للشهر الثاني على التوالي.

أما الضغوط التضخمية فاستمرت على مدار يونيو/حزيران.

وأكد البيان على أن معظم الدول التي شملها الاستطلاع سجلت انكماش في النشاط الصناعي مثل الصين وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وتايوان وإيطاليا وروسيا، وعلى الجانب الآخر كانت الولايات المتحدة والبرازيل والهند من أبرز الدول الصناعية التي سجلت توسعاً.