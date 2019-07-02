ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي" تداول" بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً هامشيا بدعم قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع التأمين.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية ارتفع أداء المؤشر العام بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 8857.34 نقطة ليربح من خلالها 4.65 نقطة.

وفي تلك الأثناء جرى التعامل على 47.079 مليون سهم وبقيمة 948.826 مليون ريال موزعين على 36.283 ألف صفقة.

وارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.44 بالمائة بدعم من سهم لجام للرياضة المرتفع بنحو 2.38 بالمائة.

كما سجل قطاع التأمين بنسبة 1.16 بالمائة بعدما حقق سهم الأهلية للتأمين التعاوني ارتفاعاً بنحو 2.30 بالمائة.

وفي المقابل انخفض قطاع البنوك والمصارف بنسبة 0.09 بالمائة بعد هبوط سهم "ساب" بنسبة 0.12 بالمائة.

كما سجل مؤشر السوق الموازية "نمو" ارتفاعاً بنحو 0.54 بالمائة وصولاً لمستوى 3823.55 نقطة بمكاسب قدرها 20.70 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي؛ بنسبة 0.35 بالمائة، ليصعد لمستوى 8852.69 نقطة، بعد مكاسب بلغت 30.93 نقطة.

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