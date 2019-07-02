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واشنطن تستهدف تعريفات على سلع إضافية بـ4مليارات دولار من"الاتحاد الأوروبي"

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واشنطن تستهدف تعريفات على سلع إضافية بـ4مليارات دولار من"الاتحاد الأوروبي" واشنطن تستهدف تعريفات على سلع إضافية بـ4مليارات دولار من"الاتحاد الأوروبي"

 مباشر: نشرت الولايات المتحدة قائمة بسلع تستوردها من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار تستهدفها لتطبيق تعريفات جمركية عليها وسط النزاع بين شركتي "إير باص" و"بوينج".

وتتضمن قائمة مكتب الممثل التجاري الأمريكي والتي صدرت أمس الاثنين، منتجات لحوم وجبن ومعجنات، إلى جانب بعض الأنواع من الأنابيب الحديدية.

وتنضم تلك المنتجات إلى قائمة منتجات أوروبية بقيمة 21 مليار دولار نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف بيان الهيئة الأمريكية أنه بصدد عقد جلسة استماع في 5 أغسطس/ آب بشأن المقترحات المتعلقة بالمنتجات الإضافية ذات قيمة 4 مليارات دولار.

ويقدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لـ"إير باص" يتسبب في أضرار اقتصادية بـ11 مليار دولار تقريباً للولايات المتحدة سنوياً.

أما منظمة التجارة العالمية فوجدت أن دعم الاتحاد الأوروبي ينتهك قواعد التجارة الدولية.

ولدى الاتحاد الأوروبي حالة مشابهة فيما يتعلق بحظر منتجاته شركة "بوينج" كما أنه أعد تعريفات انتقامية خاصة به.

وشدد بيان مكتب الممثل التجاري على أن القائمة النهائية ستأخذ في الاعتبار تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن المستوى المناسب من التدابير المضادة التي ستسمح بها منظمة التجارة العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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