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الحصان: تدفقات مالية لسوق الأسهم السعودي تصل لـ50 مليار دولار

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الحصان: تدفقات مالية لسوق الأسهم السعودي تصل لـ50 مليار دولار الحصان: تدفقات مالية لسوق الأسهم السعودي تصل لـ50 مليار دولار

الرياض- مباشر: توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية - تداول، أن تتراوح التدفقات المالية لسوق الأسهم السعودية خلال العام 2019 بين 40 و50 مليار دولار أمريكي نتيجةً للانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وقال خالد الحصان في كلمته بالتقرير السنوي لـ"تداول"، إن "تداول" حققت إنجازاتٍ كبيرة خلال العام 2018 م كان على رأسها إعلان انضمامنا إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وقطعنا كذلك أشواطاً كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب المؤهلين، ومواءمة هيكلنا التنظيمي وعملياتنا الداخلية مع استراتيجياتنا الجديدة للاستفادة من فرص الأعمال والنمو.

وأضاف أن إحصاءات السوق المالية السعودية أظهرت أداءً يستحق الإشادة في عامٍ شهد معدلات أداء ضعيفة عموماً بالنسبة لمعظم الأسواق المالية عالمياً. 

وأوضح الرئيس التنفيذي إن العام 2018م شهد كذلك تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لتداول، على أن يتم تفعيل مقاصة في السوق بعد اكتمال جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة والمتوقع إتمامها في 2019م.

وأضاف أن تأسيس وتشغيل مقاصة يعد عامل أساسي في تطوير البنية التحتية المستقبلية للسوق المالية مما سيعزز من كفاءتها التشغيلية ويدعم توسعها في إضافة منتجات وخدمات جديدة. وستساهم مقاصة في الحد من مخاطر عمليات ما بعد التداول وتطوير خدمات المقاصة وفقًا لممارسات إدارة المخاطر الدولية.

وتابع: شهد عام 2018م تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين الأطراف المؤهلة من الاحتفاظ بأسهم نيابة عن المستثمرين، كما تم تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين الأجانب المؤهلين، مما أدى إلى توسيع فئات المؤسسات الاستثمارية التي يمكنها الاستفادة من الخدمة.

وتابع: رغم أن تلك التطورات جاءت مدعومةً بتغيرات كبيرة على صعيد البنية التحتية والتقنية، كان على الشركة تسوية العديد من القضايا الأخرى عبر إشراك مجموعةٍ كبيرة من الأطراف والمعنية داخلياً وخارجياً في مباحثات تكللت بتوافق في الآراء حول مختلف الموضوعات المطروحة. 

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