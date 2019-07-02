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مصر تعتزم تأسيس شركة وساطة للترويج لمنتجاتها في إفريقيا

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مصر تعتزم تأسيس شركة وساطة للترويج لمنتجاتها في إفريقيا مصر تعتزم تأسيس شركة وساطة للترويج لمنتجاتها في إفريقيا

من: أحمد علام 

القاهرة- مباشر: تعتزم وزارة قطاع الأعمال المصري، تأسيس شركة وساطة بمشاركة القطاع الخاص لتسويق المنتجات والصناعات المصرية في إفريقيا، وذلك ضمن مشروع جسور التجارة مع القارة السمراء.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، بدء العمل بالشركة  مطلع أبريل/ نيسان المقبل، موضحا أن الشركة سيكون لها دور في تعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف هشام توفيق، أن عمل شركة الوساطة المتخصصة في التسويق للمنتجات المصرية ستتركز على التواصل أون لاين بين المصدر والمستورد في إفريقيا، لتوفير الوقت بما يضمن عرض المنتجات على أكثر من دولة في آن واحد.

وأكد وزير قطاع الأعمال،أن مشروع جسور التجارة مع إفريقيا، يتكون من 4 مراحل تبدأ من المصنع إلى الميناء مروراً بعمليات التخليص الجمركي وصولاً بعملية التخزين، مشيرا إلى أن سيتم تنظيم رحلة شحن بحري أسبوعياً من ميناء السخنة إلى مومباسا بداية من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

وأفاد توفيق بأن الوزارة ستوفر سعر مميز للشحن والنقل البحرى والتخزين فى مستودعات شركة النصر للتصدير والاستيراد، فضلاً عن توفير تغطية تأمينية للشحن بأسعار مناسبة ما يقلل المخاطر.

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