السحيمي: نعمل على تحويل سوق الأسهم السعودية لمركز إقليمي للإدراج

الرياض ـ مباشر: قالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن إدارة السوق تعمل في الوقت الراهن على التحول إلى مركز إقليمي لعمليات الإدراج تمهيداً للانطلاقة الكبرى نحو العالمية.

وأضافت سارة السحيمي، خلال التقرير السنوي للسوق المالية السعودية لعام 2018، أن "تداول" تحظى حاليا بمكانة مرموقة كوجهة عالمية للاستثمار.

وأشارت إلى أن السيولة العالية التي يتمتع بها السوق السعودي ساهمت في جعله وجهة جاذبة للاستثمار.

وتابعت: "تداول" تمثل اليوم أكبر سوق للأوراق المالية وأكثرها سيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل".

واستحوذت خلال عام 2018 على 53 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية و82 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن أكثر من 70 بالمائة من الملكية في السوق تعود للمؤسسات الاستثمارية.

وأضافت قائلة: "شهدنا خلال نفس الفترة زيادة هائلة في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين، من نحو 100 إلى 500 تقريباً".

وتابعت: "تم إطلاق العديد من البرامج لدعم تنفيذ رؤية المملكة 2030، أبرزها "برنامج تطوير القطاع المالي" الذي يسعى إلى تطوير قطاع الخدمات المالية وتأهيله ليكون قطاعاً حيوياً وفعالاً يستطيع تأمين الموارد المالية اللازمة لتطبيق بقية البرامج".

ويتضمن البرنامج أيضاً بعض المستهدفات قصيرة المدى التي نسعى لتحقيقها بحلول عام 2020 م، تشمل زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201 بالمائة بحلول العام 2020م، مقارنةً مع 192 بالمائة المسجلة في العام 2016مز

وقالت: "واصلنا العمل على تنفيذ استراتيجيتنا للخمس السنوات المقبلة المبنية على سبع ركائز أساسية والتي تندرج تحتها العديد من المبادرات، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً خلال العام 2018م".

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