هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، ووسط ترقب مزيد من القرار التجارية.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أمس انخفاض النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات تقريباً خلال الشهر الماضي عند مستوى 51.7 نقطة، مقابل مستوى 52.1 نقطة في مايو/آيار السابق له.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/آيار الماضي بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1295 دولار، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.28 ين.

وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.2629 دولار، بينما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلاً 0.9874 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 96.754.

وكانت العملة الأمريكية تلقت دعماً أمس من التطورات التجارية الإيجابية حيث اتفقت الولايات المتحد والصين على استئناف المحادثات التجارية مع الصين، وأكد الرئيس دونالد ترامب على أنها بدأت بالفعل.

كما اتفق الجانبان الأمريكي والصيني على عدم زيادة التعريفات الجمركية على أي من سلع البلدين في الوقت الحالي.