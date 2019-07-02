تقرير:4 عوامل رئيسة لنمو حركة الإنترنت بالسعودية خلال الفترة المقبلة

الرياض ـ مباشر: توقع تقرير مؤشر الشبكات المرئية من شركة سيسكو، أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، يعيش منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحدد التقرير، الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، 4 عوامل رئيسة لنمو حركة الإنترنت في المملكة العربية السعودية وعموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022.

ويتمثل العامل الأول، في ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت، حيث يتوقع التقرير ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية، إلى 30 مليون نسمة بحلول العام 2022.

وترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت في السعودية، بناء على هذه التوقعات، إلى 82.6 بالمائة من سكانها، مقارنة بـ 73.2 بالمائة في العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة، تتوقع سيسكو أن يحظى كل فرد في المملكة العربية السعودية بما يعادل 5.4 جهاز مرتبط بالشبكة.

وتوقع التقرير أن يكون للأجهزة غير الحاسوبية الحصة الأكبر في رفع معدلات حركة مرور البيانات، بالسعودية، تليها الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



ويتمثل العامل الثالث، وفقا للتقرير، في زيادة سرعات اتصالات النطاق العريض، تتوقع شركة سيسكو أن تزداد سرعة اتصالات النطاق العريض في السعودية من 12.2 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 41.2 ميجابت في الثانية بحلول العام 2022.

كما تتوقع أن يرتفع معدل حركة بيانات الإنترنت التي يولدها المستخدم في المملكة العربية السعودية شهريًا إلى 40 جيجابايت بزيادة تبلغ 68 بالمائة مقارنة بالعام 2017، أما معدل حركة بيانات التي تولدها المنازل في المملكة فسترتفع بنسبة 196 بالمائة.

أما العامل الرابع، فيتمثل في زيادة المحتوى والتطبيقات الغنية بالوسائط، حيث تتوقع سيسكو أن تشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات بنسبة 85 بالمائة من حركة مرور بيانات الإنترنت في السعودية بحلول عام 2022، مقابل 70 بالمائة في 2017.

وقال، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية، سلمان فقيه، بحسب البيان إن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير في السعودية نتيجة مواصلة الاستثمار في البنى التحتية والعمل على تنمية اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفق رؤية السعودية 2030.

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