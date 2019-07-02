أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر

مباشر: وافقت منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية بدءً من الشهر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان صادر أمس الاثنين على هامش اجتماعها المقام في فيينا إن المؤتمر وافق على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في الاجتماع 175 لمؤتمر أوبك لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر من 1 يوليو/تموز الجاري وإلى 31 مارس/آذار 2020.

ومن المقرر أن تلتقي أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تخفيضات المعروض.

وكان وزير الطاقة الروسي صرح يوم السبت بأنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل أو مارس/آذار 2020.

وكانت أوبك بالتعاون مع الحلفاء خفضت الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءً من يناير/كانون الثاني حيث كانت مدة الاتفاق 6 أشهر.

وأشار بيان أوبك إلى أن قرارها يستند جزئياً إلى حقيقة أن الاتجاه الهبوطي الاقتصادي منتشر الآن بشكل متزايد نتيجة التوترات التجارية وسياسات البنك المركزي والقضايا الجيوسياسية.