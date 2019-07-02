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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية

أبوظبي- مباشر: أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي، صباح الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي جنوب ، مما أسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، "بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلا جديدا على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونددت وزارة الخارجية بهذا الاعتداء "الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

وجددت الإمارات تضامنها "الكامل مع السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي".

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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