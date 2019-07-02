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صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع التفاؤل التجاري

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صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع التفاؤل التجاري صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب البورصات العالمية، وحالة التفاؤل تجاه الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة عند 389 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة عند 5577.5 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 7527.7 نقطة، أما مؤشر "داكس" الألماني فارتفع بنحو 0.07 بالمائة عند 12530.5 نقطة.

وبتزامن مع صعود البورصة الأوروبية مكاسب في أسواق الأسهم العالمية حيث أنهى مؤشر "ستانددر آند بورز" تعاملات أمس عند مستوى قياسي مُسجلة 2964.3 نقطة، كما أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة اليوم على ارتفاع.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.1296 دولار.

وتكتسب أسواق الأسهم دعماً من التطورات التجارية الإيجابية، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأن المحادثات التجارية بدأت بالفعل مع الجانب الصيني، وذلك بعد توقفها منذ مطلع مايو/آيار الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن يوم السبت الماضي رفع الحظر المطبق ضد شركة "هواوي"، كما اتفق الجانبان الأمريكي والصيني على عدم زيادة التعريفات الجمركية على أي من سلع البلدين في الوقت الحالي.

وسجل قطاع الموارد الرئيسية أكبر مكاسب في البورصة الأوروبية في الدقائق الأولى من التعاملات حيث ارتفع بنحو 0.6 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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