"مشاعر ريت" يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الأول من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاعر ريت للنصف الأول من عام 2019م، بواقع 0.26 ريال للوحدة، تمثل 2.6 بالمائة من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات، بتاريخ 11 يوليو / تموز 2019، (نهاية تداول 9 يوليو / تموز 2019).

وأشارت إلى أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة، إن قيمة التوزيعات 14.88 مليون ريال، يتم توزيعها على 57.24 مليون وحدة.

وتم إدراج الصندوق بالسوق السعودي بتاريخ 18 يناير / كانون الثاني 2018.

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