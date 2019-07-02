ارتفاع أسعار الذهب مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما أن أسعار المعدن تسعى نحو التعافي من التراجع الحاد الذي سجلته أمس.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة إلى 194.10 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1392.47 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 96.762.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس انخفاض النشاط الصناعي الأمريكي في الشهر الماضي لأدنى مستوى في 3 سنوات مُسجلاً 51.7 نقطة.

كما انخفض الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة بأكبر وتيرة بـ6 أشهر في مايو/آيار الماضي.

وفي ألمانيا انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 45 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وكان الذهب سجل أمس أكبر هبوط يومي في عام وذلك بمقدار 25 دولار، بعد التطورات التجارية الإيجابية.

وقررت الولايات المتحدة استئناف المحادثات التجارية مع الصين مجدداً، وإزالة الحظر المطبق ضد شركة "هواوي".