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ارتفاع أسعار النفط مع موافقة أوبك على تمديد خفض الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط مع موافقة أوبك على تمديد خفض الإنتاج ارتفاع أسعار النفط مع موافقة أوبك على تمديد خفض الإنتاج

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع موافقة أوبك على تمديد خفض الإنتاج وفي انتظار موافقة الدول غير الأعضاء على القرار.

ووافقت منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر، حيث تمكن أعضاء المنظمة من التغلب على الخلافات في محاولة لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تلتقي أوبك مع ومنتجين آخرين في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تخفيضات المعروض وسط زيادة الإنتاج الأمريكي.

وكانت منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا بدأت في يناير/كانون الثاني خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك لمدة 6 أشهر.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.5 بالمائة إلى 65.40 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 59.34 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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