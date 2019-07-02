ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الين، ومكاسب البورصة الأمريكية.

وفي ختام تعاملات اليوم زاد مؤشر "نيكي" بنحو 0.1 بالمائة إلى 21754.3 نقطة، وذلك بعد أن ارتفع إلى 21784.2 نقطة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 7 مايو/آيار.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3 بالمائة عند 1589.8 نقطة.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة عند 108.39 ين.

وكان مؤشر البورصة الأمريكي "ستاندرد آند بورز" أنهى تعاملات أمس على ارتفاع عند مستوى قياسي وذلك بنحو 0.8 بالمائة إلى 2964.3 نقطة.

وسجلت أسهم التكنولوجيا المكاسب فارتفع سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 2.9 بالمائة، فيما زاد سهم "ميتسوبيشي إليكتريك" بنسبة 0.9 بالمائة.

وفيما صعد سهم "وورك مان" بنحو 5.8 بالمائة بعد أن أعلنت شكة تصنيع وتوزيع ملابس العمال ارتفاع في مبيعات المتاجر بنحو 35.8 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اتفق الجانبان الأمريكي والصين على استئناف المحادثات التجارية، ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي".