"التموين" توقع عقداً بـ85 مليون ريال لتقديم خدمات بقطار الحرمين

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد تمتد إلى 5 سنوات، بقيمة تقديرية تقارب 85 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2019م.

وقالت إن العقد سيساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لبناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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