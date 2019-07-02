قوات التحالف تعلن عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

الرياض ـ مباشر: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عن تفاصيل الهجوم الإرهابي، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز، بمطار أبها الدولي، والذي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 سعوديين، وهندي.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي، أن الإصابات مستقرة مبدئيا، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما نوه إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب.

وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية.

وتابع: "سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، عن وقوع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

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