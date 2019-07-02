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إعلان شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019م لصندوق المشاعر ريت

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إعلان شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019م لصندوق المشاعر ريت إعلان شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019م لصندوق المشاعر ريت
بند توضيح مقدمة تعلن شركة مسقط المالية عن توزيع ارباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت للنصف الأول من عام 2019م ، عن فترة الاستحقاق من 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م (مدة 180 يوم فقط) على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 اجمالي المبلغ الموزع 14,882,400 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 57,240,000 حصة السهم من التوزيع 0.26 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 2.60 تاريخ الأحقية وستكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ 08/11/1440هـ الموافق 11/07/2019م (نهاية يوم التداول بتاريخ 06/11/1440هـ الموافق 09/07/2019م) تاريخ التوزيع تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق

مباشر (اقتصاد)

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