اعلان شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس إدارة

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

عن إستلام إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ سيمون بريستون من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ممثلاً عن الشريك الأجنبي بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليمتد في 1 يوليو 2019م وعلى أن تسري إعتباراً من 1 يوليو 2019م، وقد قام مجلس الإدارة بقبول الإستقالة في إجتماعه في 1 يوليو 2019م. ويعود سبب الإستقالة لرغبة الشريك الأجنبي بتغيير ممثله في مجلس الإدارة.

علماً أنه سيتم الإعلان عن عضو مجلس الإدارة الممثل للشريك الأجنبي بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومن ثم سوف تقوم الشركة بعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت عليه في أول إجتماع للجمعية العامة، والذي سوف يعلن عن تاريخها لاحقاً.

السيد/ سيمون بريستون قد إبتدأ عضويته في المجلس في 01 يوليو 2019م كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.