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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع

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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الخطوط للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 01-07-2019م لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع، ولمدة عقدية تمتد الى خمس (05) سنوات وبقيمة عقدية تقديرية تقارب خمسة وثمانون مليون ريالاً سعودياً (85,000,000 ريال) وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2019م وسيساهم العقد المبرم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها. تاريخ اعلان الترسية 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 موضوع العقد تقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع تاريخ توقيع العقد 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 قيمة العقد قيمة عقدية تقديرية تقارب خمسة وثمانون مليون ريالاً سعودياً (85,000,000 ريال) تفاصيل العقد - تقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع.

- مدة عقدية تمتد الى خمس (05) سنوات.

- قيمة عقدية تقديرية تقارب خمسة وثمانون مليون ريالاً سعودياً (85,000,000 ريال).

مده العقد لمدة عقدية تمتد الى خمس (05) سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثالث من عام 2019م أطراف ذات علاقة لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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