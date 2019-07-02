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سوريا.. غارة للتحالف الدولي تقتل قياديين بالقاعدة

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سوريا.. غارة للتحالف الدولي تقتل قياديين بالقاعدة سوريا.. غارة للتحالف الدولي تقتل قياديين بالقاعدة

جي بي سي نيوز:- أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه استهدف منشأة قرب حلب تابعة لتنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا.

وقال التحالف الدولي، في بيان، إن طائراته المقاتلة استهدفت ليل الأحد الاثنين اجتماعا لقياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا ، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان التحالف أنه شن غارة جوية ضد "قيادة تنظيم القاعدة في سوريا" مشيرا إلى أن الضربة "استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب" المحاذية لمحافظة إدلب.

وأشار البيان إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

من جهته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 8 عناصر في التنظيم.

وقال المرصد إن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 8 بينهم 6 قياديين.

جي بي سي نيوز

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