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بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

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بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

اليوم الجديد 

يجتمع عدد من النشطاء بقيادة بهى الدين حسن والفنان خالد أبو النجا، الثلاثاء المقبل، فى مقر منظمة العفو الدولية فى العاصمة البريطانية لندن، مع نشطاء أجانب؛ لمناقشة سبل التحريض ضد المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويحضر الجلسة هيو ساندمان، المسؤولة من منظمة العفو الدولية فى المملكة المتحدة، والتى تولت عملية التحريض ضد فى قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

ويأتى الاجتماع فى ظل احتفالات مصر بثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام من الحكم.

ويعد مقر منظمة العفو الدولية فى...

الموجز

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