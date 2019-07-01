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اليمن... "مسام" السعودي ينزع 604 ألغام خلال أسبوع

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القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن مدير المشروع أسامة القصيبي، أن "الفرق الميدانية نزعت 268 لغماً مضاداً للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد، و330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، خلال الأسبوع الماضي".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأضاف أن "إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع يونيو ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغماً وذخيرة غير منفجرة".

وأكد القصيبي أن "مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية 27 يونيو المنصرم 74.115 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة".

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 25 يونيو/حزيران العام الماضي، مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن بتكلفة 40 مليون دولار.

في سياق آخر، أعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، تمكن فرقه الهندسية من انتزاع وتفكيك أكثر من 30 لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعتها "أنصار الله" في منطقة القفلة بجبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة (شمال الضالع).

وذكر أن "أنصار الله" عملت على تمويه تلك الألغام والعبوات بأشكال مختلفة، لحصد أكبر عدد من أرواح المواطنين.

وكشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في الجيش اليمني، العميد أمين العقيلي، خلال مشاركته في مؤتمر دولي بجنيف، في 25 مايو الماضي، نزع أكثر من 14 ألف لغم مضاد للأفراد و62 ألف لغم مضادة للآليات، زرعتها جماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية.

 

SputnikNews

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