أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

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تحدث النجم المصري أحمد السقا عن صديقته النجمة منى زكي، والتي شاركته في عدد كبير من أعماله الفنية، وذلك على المستوى الفني والشخصي.

السقا أكد، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”، أن أقرب أعماله إلى قلبه هي الأعمال التي جمعته بمنى زكي، ومنها “تيمور وشفيقة، وعن العشق والهوى، ومن 30 سنة، ومافيا”.

وعما يميز منى زكي كفنانة، قال إنها نجمة لها بريق ينعكس على أي ممثل أو ممثلة يقفوا أمامها، بالإضافة إلى أنها موهوبة موهبة فطرية غير مصطنعة، كما أنها تستطيع تأدية كل الأدوار، قائلا:...